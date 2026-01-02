Yeniçağa Gölü Buzla Kaplandı

Bolu'da Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü ilçede bulunan Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Gölün donmasıyla güzel manzaralar oluşurken, belediye yetkilileri insanları buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.
Yüzeyi buz tutan göl, havadan görüntülendi.
