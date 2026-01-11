Yenice'de Ev Yangını

Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güney köyünde İ.M'ye ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, daha sonra evin ikinci katına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
