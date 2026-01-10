Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin İl Başkanları Toplantısı\'nda konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Suriye'nin üniter yapısının ve toprak bütünlüğünün korunması bizim hassasiyetimizdir. Dış güçlerin piyonları, Kürt kardeşlerimizin hakkının korunmasını bize öğretemezler." dedi.

Erbakan, partisinin Milli Gençlik Derneğinde düzenlenen İl Başkanları ve İl Sorumluları Toplantısı'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk ve Kürt kardeşliği ezelden ebede devam edecek. Asya'nın bu iki necip kavminin kaderi Malazgirt Ovası'nda Sultan Alparslan'ın ordusunda birlikte mücadele ettiklerinde kesişmiştir. Yine bu iki kavmin kaderi Kudüs'ün fethinde Selahattin Eyyubi'nin ordusunda kesişmiştir. ve yine Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk ve Kürt kardeşliğinin en güzel örnekleri verilmiş, birlikte şehit düşülmüş, birlikte omuz omuza mücadele edilmiştir."

Türk ve Kürt'ün birbirinden ayrılmaması gerektiğini ifade eden Erbakan, "Amacımız Amerika ve İsrail tarafından eğitilmiş, donatılmış, silahlandırılmış bir takım unsurların Suriye'nin bölünmesine ve parçalanmasına yol açmasının önüne geçmektir. Suriye'nin üniter yapısının ve toprak bütünlüğünün korunması bizim hassasiyetimizdir. Dış güçlerin piyonları, Kürt kardeşlerimizin hakkının korunmasını bize öğretemezler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ekonomik sorunların devam ettiğini belirten Erbakan, belirlenen asgari ücretin geçim için yeterli olmadığını dile getirdi.

Erbakan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini bir kez daha kınadıklarını kaydetti.