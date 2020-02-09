Yenikapı meydanı'nda 'büyük kudüs mitingi' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenikapı meydanı'nda 'büyük kudüs mitingi' - Son Dakika

Yenikapı meydanı'nda 'büyük kudüs mitingi'

6 saat önce

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRKİSTANBUL, DHASaadet Partisi tarafından Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı tek taraflı 'Ortadoğu Barış Planı'na tepki göstermek amacıyla Yenikapı Meydanı'nda 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleniyor.

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRKİSTANBUL, DHA

Saadet Partisi tarafından Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı tek taraflı 'Ortadoğu Barış Planı'na tepki göstermek amacıyla Yenikapı Meydanı'nda 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleniyor.

Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı barış planına tepki göstermek amacıyla 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleniyor. Meydandaki mitinge katılan vatandaşlar sadece Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı ile alanda yer aldı.

Yenikapı meydanı'nda 'büyük kudüs mitingi'

Donald Trump, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Netanyahu: Batı Şeria'dan parçaları eklemek üzere haritayı düzenlemeye başladık
Yenikapı'da Büyük Kudüs Mitingi düzenlendi Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı 25 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 21:36:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenikapı meydanı'nda 'büyük kudüs mitingi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]