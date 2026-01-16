Yenilenebilir Enerji Büyümesi Devam Ediyor - Son Dakika
Ekonomi

Yenilenebilir Enerji Büyümesi Devam Ediyor

16.01.2026 11:23
Bruce Douglas, jeopolitik belirsizliklere rağmen yenilenebilir enerji dönüşümünün hızla büyüdüğünü açıkladı.

Global Renewables Alliance Üst Yöneticisi (CEO) Bruce Douglas, dünya genelinde artan jeopolitik belirsizlik ve risklere rağmen yenilenebilir enerji dönüşümünün hız kesmeden büyümeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Douglas, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) 16. Genel Kurulu kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere elektrik depolama ve şebeke teknolojilerinde ciddi bir büyüme yaşandığını söyledi.

Yenilenebilir enerjinin hem arz hem de talep tarafında küresel ölçekte genişlediğini belirten Douglas, "Mevcut jeopolitik belirsizliklere ve söylemlere rağmen yenilenebilir enerji ölçek büyüterek büyümeye devam ediyor. Çünkü yenilenebilir enerji ve enerji sistemi nihayetinde ekonomik kurallara göre işler. Ülkeler temiz enerji dönüşümünün sunduğu büyük ekonomik fırsatı değerlendirirken büyüme gerçekleşiyor. Bu hem arz tarafı hem de talep tarafı için geçerli." diye konuştu.

Douglas, elektrik üretiminde şebeke, iletim ve dağıtım altyapısının güçlendiğini, talep tarafında ise elektrifikasyon yoluyla önemli bir genişleme yaşandığını ifade etti.

Rüzgar ve güneşte hedeflenen kapasite artışı dikkati çekiyor

Douglas, Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında son dönemde kaydedilen gelişmeleri ve 2035 için belirlenen hedefleri Türk yetkililerle ele aldıklarını belirterek, rüzgar ve güneş enerjisinde planlanan kapasite artışının etkileyici olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olmasının işbirliği açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Douglas, Türk hükümeti ve sanayisiyle yakın çalışmak istediklerini söyledi.

Douglas, Türkiye'nin sanayi gelişimi açısından güçlü bir konumda bulunduğunu belirterek, "Türkiye sanayi gelişimi konusunda lider ülkelerden biri. Hem donanım hem de yazılım üretimi açısından güçlü bir altyapıya sahip. Temiz enerji büyüdükçe bu kapasite hem yurt içi kullanım için hem de bölgeye ihracat açısından önemli ölçüde artırılabilir ve değerlendirilebilir." dedi.

Türkiye'nin coğrafi ve siyasi konumunun da avantaj sağladığını dile getiren Douglas, ülkenin Asya ve Avrupa arasında stratejik bir merkezde yer aldığını, siyasi istikrarı ve ekonomik gücüyle bu potansiyeli değerlendirmek için önemli bir fırsata sahip olduğunu ifade etti.

Yenilenebilir enerji ekonomiye çok boyutlu katkı sağlıyor

Douglas, yenilenebilir enerjinin sanayi gelişimi, ekonomik büyüme ve gayrisafi yurt içi hasıla artışıyla birlikte istihdam ve enerji güvenliği açısından da ekonomiye önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerjinin birçok sektörde yeni fırsatlar yarattığını belirten Douglas, şöyle konuştu:

"Ulaşım, ısıtma, sanayi ve soğutma gibi nihai kullanım sektörlerinin elektriklendirilmesi için büyük bir fırsat söz konusu. Yenilenebilir enerjiyle ısıtma ve soğutma hızlı, ucuz ve son derece verimli. Ayrıca bu enerji türü emisyonlar açısından da çok büyük faydalar sağlıyor. Kullanımı halinde hem küresel ölçekte hem de yerel düzeyde düşük emisyon oluşuyor. Örneğin elektrikli bir aracınız varsa yerel emisyon hiç yoktur."

Douglas, COP31 kapsamında Global Renewables Alliance olarak elektrifikasyonun küresel bir hedef olarak öne çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Douglas, Avustralya'nın da bu başlığa özel önem verdiğine işaret ederek, fosil yakıtlardan çıkış yol haritasının, çatı tipi güneş enerjisinin ve depolama çözümlerinin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer almasını istediklerini söyledi.

Ucuz güneş enerjisi ile depolama birlikte değerlendirildiğinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için büyük bir dönüşüm potansiyeli sunduğunu vurgulayan Douglas, fosil yakıt altyapısına ihtiyaç duymadan toplumların elektriklendirilebileceğini ifade etti.

Douglas, dünya genelinde halen yaklaşık 600 milyon insanın elektriğe erişimi olmadığına dikkati çekerek, temiz ve uygun maliyetli yenilenebilir enerji çözümleriyle bu sorunun aşılabileceğini kaydetti.

Küresel ölçekte kapsayıcı yenilenebilir enerji hedefi

Küresel ölçekte yenilenebilir enerji sektörünü temsil eden dernek, birlik ve sektör örgütlerinin çatı kuruluşu olan Global Renewables Alliance, yenilenebilir enerjinin adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı biçimde yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

İttifak, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki işbirliğini teşvik ederek enerji dönüşümünün iklim, ekonomi ve toplum üzerindeki olumlu etkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
