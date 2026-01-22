Yenipazar'da Sigara Bırakma Tedavisi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yenipazar'da Sigara Bırakma Tedavisi Başlatıldı

Yenipazar\'da Sigara Bırakma Tedavisi Başlatıldı
22.01.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında, Sağlıklı Hayat Merkezinden gelen hekimler, Yenipazar Devlet Hastanesinde 12 vatandaş ile birebir görüşmeler yaparak sigara bırakma tedavi sürecini başlattı. Sürece katılanlara ücretsiz ilaç temin edildi. Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara ile mücadele konusundaki kararlılığının önemine vurgu yaptı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde sigara bırakma tedavisi başlatıldı.

Yenipazar'da sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezinden gelen hekimler, Yenipazar Devlet Hastanesinde 12 vatandaşla birebir görüşmeler yaptı. Görüşmelerde sigara bırakma tedavi süreci başlatılırken, sürece dahil olan vatandaşlara sigara bırakma ilaçları ücretsiz olarak temin edildi. Çalışmaların, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve dumansız bir toplum hedefi doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara ile mücadeledeki kararlı yaklaşımı doğrultusunda, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve dumansız bir toplum oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Mehmet Salih, Yenipazar, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenipazar'da Sigara Bırakma Tedavisi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Trump ile ne konuştular Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı
Şivan Perver, ağlayarak ABD’ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

10:44
Okan Buruk’un ayakkabıları olay oldu
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:47:10. #7.11#
SON DAKİKA: Yenipazar'da Sigara Bırakma Tedavisi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.