Yenipazar\'da Sigara Bırakma Tedavisi Başlatıldı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde sigara bırakma tedavisi başlatıldı.

Yenipazar'da sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezinden gelen hekimler, Yenipazar Devlet Hastanesinde 12 vatandaşla birebir görüşmeler yaptı. Görüşmelerde sigara bırakma tedavi süreci başlatılırken, sürece dahil olan vatandaşlara sigara bırakma ilaçları ücretsiz olarak temin edildi. Çalışmaların, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve dumansız bir toplum hedefi doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara ile mücadeledeki kararlı yaklaşımı doğrultusunda, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve dumansız bir toplum oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK