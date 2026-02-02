Yenişehir'de 5 Milyar Liralık Yatırım Projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yenişehir'de 5 Milyar Liralık Yatırım Projeleri

Yenişehir\'de 5 Milyar Liralık Yatırım Projeleri
02.02.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir'de Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 5 milyar liralık yatırımlar için kooperatifler kuruldu.

Yenişehir'de Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kurulan kooperatifler sayesinde tamamlandığında 5 milyar liraya hayata geçecek olan yatırımlar Türkiye'de örnek olarak gösteriliyor.

Yenişehir'e Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Yenişehir Küçük Sanayi Sitesi(YESAN) ve Yenişehir Gıda Sanayi (YGS) yatırımları, tamamlandığında 5 milyar liraya hayata geçecek iki devasa projede 2 binin üstünde yeni iş imkanı sağlanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan, Yenişehir Ticaret ve Sanayi odası Başkanı aynı zamanda YESAN ve YGS Başkanı Orhan Torun, "321 dönüm üzerinde 190 adet işyerlerini, 2027 yılının sonlarında bitirmeyi hedefliyoruz. Bugün itibarıyla 3,5 milyar liraya hizmete geçmesini planladığımız yatırımda çalışmalar tamamlanınca işyerleri kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edilecek" diye konuştu.

Başkan Torun, "Yenişehir Gıda Sanayi (YGS)yatırımı da son sürat devam ediyor.1,5 milyar liraya hizmete geçecek olan bu önemli yatırımda,36 adet imalatçı firma burada yer alacak. 312 metre taban alanlı ortalama iki katlı 480 metre karelik iş yerlerinden 58 adet iş yeri üyelerimizin hizmete sunulacak. Toplamda bugün itibarıyla bu yatırımlar 5 milyar liraya hizmete sunulacak. Ekonomiye ve istihdama önemli katkı sağlayacak bu yatırımlar Türkiye'de örnek olup, Bursa ve ilçelerinde kooperatif bazında tarihin en önemli yatırımları olma unvanına sahiptirler" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Yenişehir, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenişehir'de 5 Milyar Liralık Yatırım Projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
09:09
Bill Gates’in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
07:14
AK Partili Tayyar’dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 10:14:03. #7.11#
SON DAKİKA: Yenişehir'de 5 Milyar Liralık Yatırım Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.