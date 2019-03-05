Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmalar kapsamında Soğuksu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

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AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmalar kapsamında Soğuksu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle girişinde davul, zurna ve meşale ile karşılanarak sevgi gösterilerinde bulunulan Uysal, vatandaşlarla sohbet etti.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, "İnşallah sizler bizlere teveccüh gösterirseniz, Cenab-ı Allah izin verirse, biz bu makama talibiz. Bu şehrimizin ekmeğini, aşını büyütmek, bu şehrimizi güzelleştirmek, sizlerin işlerini kolaylaştırmak için bu makama talip oluyoruz. Muhteşem karşılama için Soğuksu halkına çok teşekkür ederim. Halkımızla gönül birliği ile dertlerine çare olacağız."

Uysal, daha sonra mahallede esnaf ziyareti de yaptı.

AK Parti Karabük İl Genel Meclis Üyesi adayları Hasan Yıldırım, Tevfik Ayvalık, Mehmet Çetin, Enver Kemik ve Mehmet Türkiş de köy ziyaretlerine başladı.

Cemaller köyünü ziyaret eden adaylar, köy muhtarı ve vatandaşlar ile sohbet etti, sorunları dinledi.

Rafet Vergili'den ziyaret

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.


Başkan Vergili, MAKO İş Hanındaki esnafları ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen ve sohbet eden Vergili'ye, MHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:54 Kaynak: AA

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