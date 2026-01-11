Yerel Yönetim Ziyaretleri ve Hizmetler

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı'yı ziyaret etti.

Tekirdağ Ticaret Borsasında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Tunçer ve Sarı, daha sonra makamda bir süre sohbet etti.

Sarı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tunçer'e teşekkür etti.

Nallar, çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Çiftlikönü Mahallesi'nde çocuk etkinlik merkezi çalışmalarını yerinde inceleyen Nallar, personelden bilgi aldı.

Nallar, merkezin çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Mahalle sakinleriyle görüşen Nallar, planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ergene Belediyesi sağlık ve sosyal destek hizmetlerini sürdürüyor

Ergene Belediyesi, engelli, yaşlı, hasta ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik sağlık ve sosyal destek hizmetlerini ilçe genelinde sürdürüyor.

Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümleri yapılıyor, gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına yönlendirme sağlanıyor.

İhtiyaç duyan vatandaşlara hasta yatağı, tekerlekli sandalye ve benzeri medikal malzemeler temin ediliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan vatandaşlar için ücretsiz ulaşım desteği sağladıklarını belirtti.