Yerköy\'de Kaçak Alkol Operasyonu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 85 litre etil alkol, 7 litre sahte alkol ve 38 adet alkol kiti ele geçirildi.
Şüpheli Y.Y. hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT
