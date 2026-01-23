Yerli Akademisyenlerden Devrim Niteliğinde Hava Yastığı Buluşu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yerli Akademisyenlerden Devrim Niteliğinde Hava Yastığı Buluşu

Yerli Akademisyenlerden Devrim Niteliğinde Hava Yastığı Buluşu
23.01.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAU ve Selçuk Üniversitesi'nden akademisyenler, hava yastığı yaralanmalarını %80 azaltan patent aldı.

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi'nden iki akademisyenin geliştirdiği, trafik kazalarında açılan hava yastıklarının yol açtığı yaralanmaları yüzde 80'e kadar azaltan buluş patent almayı başardı. Buluşları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Çağlar Sivri, "Auxetic etkiye sahip olan iplikleri kumaşın yapısına dahil ederek, üretilen bir hava yastığı vücuda temas ettiğinde, vücudun yapısını kopyalayabiliyor. Vücudu kopyaladığı, darbe de azaldığı için ölümcül risk ve gerekse yaralanma riski daha da azalmış oluyor" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi'nden iki akademisyen, trafik kazalarında açılan hava yastıklarının oluşturduğu yaralanmaları yüzde 80'e kadar azaltan bir buluşa imza attı. Bazı küresel otomotiv devlerinin itirazları sebebiyle, yazılan savunmalar ve uzun çabaların sonucunda icatlarına uluslararası patent almayı başaran akademisyenler seri üretim için görüşmeler yaparken Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Çağlar Sivri "Patentimizi Türk firmalarına lisanslamak bizi daha mutlu eder" diye konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Dr. Çağlar Sivri, arkadaşı Selçuk Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Sertaç Güney'in auxetic kumaşlarla ilgili çalışmalarını inceleyince, Türkiye'ye yeni bir patent kazandıracak sürece ilk adım atıldı. Hava yastıklarının kaza anında açılmasının, hayat kurtarmasının yanında ciddi yaralanmalara da sebep olduğunu belirten Sivri, auxetic kumaşlarla bu sorunu çözebilecekleri fikrini arkadaşına anlatınca 2019 yılında çalışmalara başladıklarını aktardı. Güney ve Sivri; kumaşlarla yapılan araştırma geliştirme sürecinin sonunda, hava yastığı kaynaklı yaralanmaları yüzde 80'e kadar indirecek buluşa imza attı. Akademisyenler buluşları için 2020 yılında Türkiye'de ve Avrupa'da patent başvurusu yaptı. Türkiye'deki patent başvurusu 2023'te onaylanırken, Avrupa'daki süreç bazı uluslararası otomotiv ve hava yastığı üreticisi firmaların itirazları sebebiyle uzadı. Ancak tüm itirazlara savunma yapan akademisyenler 2025 yılı sonunda buluşları için patent almayı başardılar.

Dr. Çağlar Sivri, 5 yıllık bir mücadelenin ardından uluslararası patent almayı başardıkları icatlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Auxetic etkiye sahip olan iplikleri kumaşın yapısına dahil ederek, üretilen bir hava yastığı vücuda temas ettiğinde, vücudun yapısını kopyalayabiliyor. Vücuda uyumlu bir yapı göstererek meydana gelen darbeyi ve zararı minimuma indiriyor. Vücudu kopyaladığı, darbe de azaldığı için ölümcül risk ve gerekse yaralanma riski daha da azalmış oluyor. Bu da geleneksel hava yastıklarıyla önemli bir fark oluşturuyor."

'BU ALANDA ULUSLARARASI PATENT ALMAK ÇOK KOLAY DEĞİL'

Patent süreciyle ilgili de konuşan Sivri, "Bu alanda uluslararası patent almak çok kolay değil, çünkü rakiplerimiz çok büyük. Dünya çapında 5 firma var. Yani bu süreç biraz da çetin geçti açıkçası. Yani birçok karşı görüşler geldi. İşte bu fikrin bazen özgün olmadığına dair yorumlar da geldi. Ama biz özgünlüğünü tekrar detaylı olarak anlatarak ortaya koyduk. En sonunda olumlu cevap gelerek uluslararası patenti tescillemiş olduk. Yani şu an alanında bu tarz bir ürün yok dünyada" dedi.

'ÜRETİM TÜRKİYE'DE OLURSA DAHA MUTLU OLURUZ'

Hava yastığı patentinin Bahçeşehir Üniversitesine ait olduğunu kendisinin ve Konya Selçuk Üniversitesinden akademisyen arkadaşı Dr. Sertaç Güney'in buluşçu olduğunu belirten Dr. Çağlar Sivri, yerli firmalardan yatırım almak istediklerini söyledi.

Sivri son olarak şunları söyledi: "Avrupa'da özellikle Belçika'da, Flaman bölgesinde çok ciddi bir hava yastığı üretimi var. Biz ilk başta tabii yerli firmaların yatırımcı olması için bunu bir Türk firmasına lisanslamak isteriz. Tüm Ar-Ge ülkemizde yapıldı. İlk hedefimiz bunu Türkiye sanayisine sunmak aslında. Yani Türkiye'de bir firmaya bunu lisanslayıp seri üretimini gerçekleştirmek. Bu bizi daha mutlu eder."

Kaynak: DHA

Selçuk Üniversitesi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli Akademisyenlerden Devrim Niteliğinde Hava Yastığı Buluşu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması

11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:50:18. #7.11#
SON DAKİKA: Yerli Akademisyenlerden Devrim Niteliğinde Hava Yastığı Buluşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.