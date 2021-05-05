"Yerli dijital asistan kelime tanımada yüzde 97 başarıya ulaştı" - Son Dakika

"Yerli dijital asistan kelime tanımada yüzde 97 başarıya ulaştı"

05.05.2021 11:02

Kuveyt Türk, yerli ses ve yapay zeka teknolojileri şirketi Sestek işbirliğiyle dijital asistan Selim'i geliştirdi.

Kuveyt Türk, yerli ses ve yapay zeka teknolojileri şirketi Sestek işbirliğiyle dijital asistan Selim'i geliştirdi. Kelime tanımada yüzde 97 başarıya ulaştığı kaydedilen dijital asistan Selim, 1 yılda müşterilerin 5,6 milyon sorusunu cevapladı.

Salgının etkisiyle 2020'de hız kazanan dijital dönüşüm ile yapay zeka destekli teknolojiler de yaygınlaştı.  Bu teknolojilerin ürünü olarak hayatımızdaki yerini alan akıllı sanal asistanlar, başta bankacılık olmak üzere pek çok sektörde kullanılıyor. Bu alanda geliştirilen Kuveyt Türk Katılım Bankası ile yerli ses ve yapay zeka teknolojileri şirketi Sestek'in geliştirdiği Dijital Asistan Selim, son 12 ayda 2 milyondan fazla görüşmede 5,6 milyon soruyu cevaplandığı bildirildi. Dijital asistanın, hesap işlemleri, kart başvurusu, para transferi, döviz işlemleri ve şifre alma gibi pek çok işlemle ilgili ihtiyaca yanıt verdiği ve kelime tanımada yüzde 97 başarı elde ettiği belirtildi.

BANKACILIK ALANINDA YAPAY ZEKA PROJELERİNE ÖRNEK OLACAK"

Sestek Kurucusu Prof. Dr. Levent Arslan, projeye dair yaptığı açıklamada, "Dijitalleşmenin önemini pandemi döneminde bir kez daha anladık. Kuveyt Türk ile geliştirdiğimiz Dijital Asistan Selim, bankacılık alanında hayata geçirilen yapay zeka projelerine örnek teşkil edecek bir başarı sergiliyor. Kullanıcılara hızlı ve pratik bir hizmet sunarak müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra sunduğu self servis otomasyonuyla operasyonel verimlilik adına da önemli katkılarda bulunuyor" dedi.

Diyaloğa dayalı teknolojiler konusundaki uzmanlıklarıyla Dijital Asistan Selim'i müşterilerin ifadelerinden ne demek istediklerini anlayarak soruları yanıtlayabilen, finansal hesaplamalar yapabilen ve talep edilen işlemlerle ilgili müşterileri dijital kanalların ilgili menülerine yönlendirebilen bir dijital asistan olarak geliştirdiklerini belirten Levent Arslan, "Bu sayede Kuveyt Türk müşterileri internet şube, mobil şube ve WhatsApp gibi çeşitli kanallar üzerinden Selim'le yazışarak işlem yapabiliyor. Önümüzdeki dönemde ses teknolojileriyle entegre edildiğinde Selim sesli talepleri de yanıtlayabilecek" diye konuştu.

DİJİTAL ASİSTANLARIN BANKACILIĞIN DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ ARTIYOR

Projenin çıkış noktası hakkında bilgi veren Kuveyt Türk Dijital Bankacılık Grup Müdürü Dr. Okan Acar ise "Dijital asistanların, bankacılığın dijital dönüşümündeki rolünün her geçen gün arttığına tanıklık ediyoruz. Kuveyt Türk olarak biz de tüm dijital kanallarımızda, müşteri deneyimini geliştirmeyi ve dijital dönüşümü hızlandıracak bir dijital asistan konumlandırmayı hedefledik. Ses teknolojilerindeki uzmanlıkları ve finans sektöründeki birikimleri nedeniyle dijital asistanımızı Sestek'le birlikte hayata geçirmeye karar verdik. Dijital Asistan Selim'in yüksek tanıma başarısı sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde anlayarak hızla cevaplayabildik. Böylece, dijital kanallardan gelen bilgi taleplerini yüzde 29 azaltmayı başardık. Sestek'le chatbot'un yanı sıra ses teknolojileri ürünlerine yönelik projeler de geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.


Yerli dijital asistan kelime tanımada yüzde 97 başarıya ulaştı
Yerli dijital asistan kelime tanımada yüzde 97 başarıya ulaştı

Kuveyt Türk Katılım Bankası, geri dönüşüm, Kuveyt Türk, Yapay Zeka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yerli dijital asistan kelime tanımada yüzde 97 başarıya ulaştı' - Son Dakika


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