Yerli Zırh Çeliği İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yerli Zırh Çeliği İçin Protokol İmzalandı

10.02.2026 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FNSS, Nurol Makina ve Miilux OY, yerli zırh çeliği için iş birliği protokolü imzaladı.

Türk savunma sanayisinin önde gelen askeri kara aracı üreticileri FNSS ve Nurol Makina, ihtiyaç duyacağı tüm zırh çeliğini yerli üretici Miilux OY Türkiye'den sağlayacak.

Suudi Arabistan'ın başketi Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında FNSS, Nurol Makina ve Miilux OY arasında Teknik İş Ortaklığı Protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, FNSS ve Nurol Makina'nın üretimleri sırasında ihtiyaç duyacağı tüm zırh çeliği, Türkiye'nin tek yerli zırh çeliği üreticisi Miilux OY'den sağlanacak. Mevcut yurt içi ve dışı projeler dikkate alınarak, talebin karşılanabilmesi amacıyla Miilux OY'un üretim hatlarına yönelik de yeni yatırımlar gerçekleştirilecek.

Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, törende yaptığı konuşmada, 5 yıldan beri Türkiye'de zırh çeliğini ürettiklerini söyledi.

FNSS ve Nurol Makina'nın ürün geliştirme, testler ve kalifikasyon süreçlerinde kendilerine çok büyük destek verdiğini ifade eden Yeldan, bundan sonraki süreçte de yurt içi ve dışı projelerde iş birliğini sürdüreceklerini bildirdi.

Yerli zırh çeliğini talep doğrultusunda istenilen süre ve kalitede vermeyi taahhüt ettiklerini vurgulayan Yeldan, "Bu işbirliği bizim açımızdan çok önemli çünkü Türkiye'nin değil, dünyanın devi olan, iki firmamızla işbirliği bizim de dünya savunma sanayisinde önemli bir yer edinmemizin önünü açacak." dedi.

Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, sektördeki 40'ıncı senesi olduğunu ve tüm bu süre boyunca yerli zırh çeliği konusunun gündemden düşmediğini söyledi.

Miilux OY'nin çok cesur bir adımla bu eksiği kapamak için yatırım yaptığını ve yerli zırhlı araç üreticilerine çok büyük avantaj sağladığını vurgulayan Aykol, hayata geçirdikleri işbirliği ile yerli zırh çeliğini oldukça tatmin edici seviyeye getirdiklerini aktardı.

FNSS Genel Müdürü Selim Baybaş da ülkenin zırh çeliğine muhtaç olduğu bir dönemden bu noktalara gelmiş olmaktan ötürü oldukça memnuniyet duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardında Yeldan, Aykol ve Baybaş, Teknik İş Ortaklığı Protokolü'nü imzaladı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Fnss, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Zırh Çeliği İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık
Ankara’da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı Ankara'da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Aydın’da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İlker Yağcıoğlu’ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir İlker Yağcıoğlu'ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
19:31
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 20:20:38. #7.11#
SON DAKİKA: Yerli Zırh Çeliği İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.