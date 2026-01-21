Yerlikaya, Bıçaklanarak Ölen Atlas Çağlayan'ın Ailesini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyarette bulundu.
Yerlikaya, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Çağlayan'ın, Güngören'de bulunan ailesini evinde ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın ziyareti yaklaşık 50 dakika sürdü.
