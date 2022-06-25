Yeşil alana kafe yapılacak, diye eylem düzenleyen muhtara engellilerden tepki - Son Dakika
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Yeşil alana kafe yapılacak, diye eylem düzenleyen muhtara engellilerden tepki

25.06.2022 10:56
Yeşil alana kafe yapılacak, diye eylem düzenleyen muhtara engellilerden tepki

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, Pınar Mahallesi muhtarı Saniye Çelik ve beraberindeki bir grup, Seyhan Belediyesi'nin yeşil alana kafe yapmak için temel atmasını protesto etti.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, Pınar Mahallesi muhtarı Saniye Çelik ve beraberindeki bir grup, Seyhan Belediyesi'nin yeşil alana kafe yapmak için temel atmasını protesto etti. Bu sırada yoldan geçerken Çelik'i gören engelli spor kulübü üyeleri, kafenin rant amaçlı değil kendilerinin istihdamı için açılacağını savunarak, tepki gösterdi.

Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde sitenin önündeki yeşil alana, 3 gün önce yapı temeli atıldı. Konuyla ilgili araştırma yapan site sakinleri, imarda yeşil alan görülen bölgeye, Seyhan Belediyesi'nin kafe kuracağını öğrendi. Sitede oturanlar, Pınar Mahallesi muhtarı Saniye Çelik ile görüşerek, alan Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında sosyal donatı yapılmak üzere belediyeye devredildiği için düzenlemeye karşı çıktı. İmarda yeşil alan görülen bölgeye çocuk parkı yapılmasını isteyen muhtar Çelik, beraberindekilerle bölgeye giderek, rant karşıtı eylem yaptı. Bu sırada yoldan geçerken Çelik'i gören engelli spor kulübü üyeleri, kafenin rant amaçlı değil kendilerinin istihdamı için açılacağını savunarak, tepki gösterdi. Kafeyi belediyenin işleteceğini belirten engelliler, Saniye Çelik'i ikna edemedi. Bir süre devam eden tartışmanın ardından engelliler, bölgeden ayrıldı.Seyhan Belediyesi ise engelli sivil toplum kuruluşlarının talebi üzerine bölgeye 'Engelsiz Eğitim Merkezi' ve 'Engelsiz Kafe' kurulacağını, bu mekanları da belediyenin işleteceğini belirtti. Eğitim merkezinde engellilere çeşitli meslek eğitimleri verileceğini açıklayan belediye, kafede ise belediye kadrosuna alınacak engellilerin çalışacağını vurguladı.


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Yeşil alana yapılacak kafe, engellileri ve vatandaşları karşı karşıya getirdiDüzenleme Ortaklık Payı'ndan terk yeşil alana engelliler için kafe... Yeşil alana yapılacak kafe, engellileri ve vatandaşları karşı karşıya getirdiDüzenleme Ortaklık Payı'ndan terk yeşil alana engelliler için kafe...
Kaynak: DHA

Seyhan Belediyesi, Pınar Mahallesi, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil alana kafe yapılacak, diye eylem düzenleyen muhtara engellilerden tepki - Son Dakika

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