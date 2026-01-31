Yeşil Dönüşüme 250 Milyon Lira Kredi Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yeşil Dönüşüme 250 Milyon Lira Kredi Desteği

Yeşil Dönüşüme 250 Milyon Lira Kredi Desteği
31.01.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORAN, yeşil dönüşüm için işletmelere 250 milyon lira faizsiz kredi desteği sağlayacak.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, yeşil dönüşüm için işletmelere yaklaşık 250 milyon lira faizsiz kredi desteği verileceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası işbirliğinde hazırlanan "SoGreen Geri Ödemeli Finansman Programı" kapsamında yerel işletmelerde yeşil dönüşüm için çalışma başlatıldı.

Program kapsamında yeşil dönüşüme katkı sağlamak amacıyla işletmelere düşük karbon emisyonu, verimlilik, geri dönüşüm gibi konularda kullanılması amacıyla kredi desteği imkanı sunuluyor.

ORAN, bu kapsamda programın ilk fazı olan SoGreen Hızlandırıcı Hibe Destek Programı ile geçen yıl sonunda 21 projeye 35 milyon lira destekle yaklaşık 55 milyon liranın üzerinde kaynağı harekete geçirdi.

İkinci faz olan SoGreen Geri Ödemeli Finansman Programı ile de bu yıl yaklaşık 250 milyon lira ilave kaynak yeşil çözüm sunan projelere aktarılacak.

ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, AA muhabirine, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Anadolu'nun kalkınması için birçok sektöre destek verdiklerini vurgulayan Şeker, AR-GE faaliyetlerini desteklediklerini, bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel, turistik ve teknolojik kalkınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şeker, kalkınmanın yanında çevreci projelere de destek verdiklerini bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası işbirliğinde "SoGreen" programının hazırlandığını dile getirdi.

Geçen yıl 35 milyon lira destek sağlandı

Proje hakkında bilgi veren Şeker, şunları kaydetti:

"Sanayi Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliği ile yerelde ajansımız tarafından uygulanan Sosyal Kapsayıcı Dönüşüm, kısa adıyla SoGreen programını yıl sonunda tamamladık. 21 proje ile şu anda yolumuza devam ediyoruz. Bu projeler vasıtasıyla yerelde yeşil dönüşümü destekleyen, ilk aşamada küçük, orta ve mikro ölçekli işletmeler ile kooperatifler için çağrı başlattık. Bu çağrımız 21 yeni projeyle sonuçlandı. Projelerimize yaklaşık 35 milyon lira hibe desteği sağladık. Bunların arasında kadın işletmeler var, kooperatiflerimiz var. Bu projelerle inşallah bölgemizde yeşil dönüşümü, atık dönüşümünü, endüstriyel simbiyozu (ortak yaşam) desteklemiş olacağız. Toplam kaynak olarak harekete geçirdiğimiz tutar ise 55 milyon liranın üzerinde."

Şimdi aynı program kapsamında 2026 yılının ilk çeyreğinde ise orta ölçekli KOBİ'lere yönelik bir geri ödemeli finansman programı tasarladıklarını anlatan Şeker, "Bakanlığımızın oluruyla 250 milyon liranın üzerinde bir programa çıkacağız. Firmalarımızın yine yeşil çözüm üreten projelerine faizsiz kredi desteği sunacağız." dedi.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası, Ekonomi, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşil Dönüşüme 250 Milyon Lira Kredi Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu 6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı “Yavuz Başkomiser“ oyunu böyle bozuldu Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu
Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi

11:47
Galatasaray’da neler oluyor ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu
Galatasaray'da neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 12:04:01. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşil Dönüşüme 250 Milyon Lira Kredi Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.