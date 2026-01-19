Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
19.01.2026 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması ödül töreninde finalistlere ödülleri takdim edildi.

"Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'nın" finalistlerine ödülleri takdim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) tarafından düzenlenen "Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'nın" ödül töreni düzenlendi.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Abdülkadir Polat ve Ebubekir Gizligider, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey katıldı.

Konser ve halk oyunları gösterisi ile başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Konuşmalarının ardından yarışmada profesyonel ve öğrenci filmleri kategorisinde kazanan finalistlere ödülleri takdim edildi.

Törende, Yeşil Vatan özel ödülü ve mansiyonlar da sahiplerini buldu.

31 film finale kaldı

Farklı illerden 584 kısa film ile başvurulan yarışmada, 31 film finale kaldı. Finalistlerin, 16'sını öğrenci çalışmaları, 15'ini profesyonel yapımlar oluşturdu. Yarışmada Yeşil Vatan kavramı odağa alınarak, ormanların önemi, yangınlarla mücadele, doğal yaşamın korunması, iklim değişikliği, ağaçlandırma, orman ürünleri, tarım ve hayvancılık, su kaynakları ve sürdürülebilir yaşam gibi başlıklara sanatsal bir perspektif sunulması teşvik ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

23:59
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 01:04:52. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.