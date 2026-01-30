Yeşilay 2026'yı 'Bağımsızlık Yılı' İlan Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeşilay 2026'yı 'Bağımsızlık Yılı' İlan Etti

Yeşilay 2026\'yı \'Bağımsızlık Yılı\' İlan Etti
30.01.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Balıkesir'de bağımlılıkla mücadele için toplantı yaparak 2026'yı 'Bağımsızlık Yılı' ilan etti.

Yeşilay Balıkesir Şubesince, bağımlılıkla mücadele kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Melek Özerol, Yeşilay şube binasındaki toplantıda, yeni yılda bağımlılıkla çok boyutlu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi

Bağımlılığın bireyin iradesini zayıflattığını vurgulayan Özerol, "Yeşilay olarak 2026 yılını 'Bağımsızlık Yılı' ilan ediyor, insanın öz benliğine, sağlığına ve özgür iradesine sahip çıkma mücadelesini daha güçlü bir sesle duyuruyoruz." diye konuştu.

Özerol, bağımsızlığın yalnızca zararlı maddelerden uzak durmak değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam becerileri kazanmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bağımsızlık Yılı boyunca tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıklarıyla mücadelede önleyici çalışmalar, eğitim faaliyetleri ve toplumsal farkındalık projeleriyle her yaştan bireyin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu yıl özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için bağımlılıklardan uzak, umut dolu ve sağlıklı bir gelecek inşa etme kararlılığımızın simgesi olacaktır. Çünkü biliyoruz ki bağımsız bireyler, güçlü toplumların temelidir. 'Bağımsızlık Yılı', özgür iradeye, sağlıklı yaşama ve insan onuruna sahip çıkma çağrısıdır. Gelin, 2026'da bağımlılıklara karşı birlikte duralım, sağlıklı, bilinçli ve bağımsız bir gelecek için el ele verelim."

Kaynak: AA

Balıkesir, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay 2026'yı 'Bağımsızlık Yılı' İlan Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
17:05
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:36:31. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşilay 2026'yı 'Bağımsızlık Yılı' İlan Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.