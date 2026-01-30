Yeşilay Bakırköy'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
Yeşilay Bakırköy'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Yeşilay Bakırköy'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
30.01.2026 14:52
Yeşilay Bakırköy Şubesi, bağımlılıkla mücadele ve toplum sağlığı için basın toplantısı düzenledi.

Yeşilay Bakırköy Şubesi, toplum sağlığı ve bağımlılıkla mücadele alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vermek için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda yapılan toplantıda konuşan Bakırköy Yeşilay Şubesi Başkanı Serdar Yeniçeri, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Yeşilayın faaliyetleriyle ilgili gönüllü sayılarında oldukça eksiklik olduğunu belirten Yeniçeri, Bakırköy'de sosyokültürel olarak çok ciddi bir birikimin olduğunu, bu birikime sahip kişilerin evde kalmak yerine gençlerle hayat tecrübelerini birleştirmeleri için 2026 yılında ciddi projelerinin olduğunu söyledi.

Okullara gidip öğrencilerle buluştuklarını anlatan Yeniçeri, çocukların yeşil kollukla kendilerini gördüğü zaman Yeşilayı tanımaya başladıklarını anlattı.

Sigara, alkol, kumar, sanal bahis, teknoloji bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele etmeye çalıştıklarını anlatan Yeniçeri, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla ilgili Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) var. Bu merkezlerde klinik psikolog, 115 YEDAM Danışma Hattı aracılığıyla sabah 08.00, akşam 18.00 arasında telefon açıyor. Kişinin eğer ki tedavi olma isteği varsa, bunlardan kurtulmak istiyorsa, kendini anlatmaya başlıyor. Bizim klinik psikoloğumuz yaşına, kullandığı ilaçlara göre bazı testleri bir devlet hastanesinden veya istediği bir hastaneden yaptırmasını istiyor. Çünkü bazı rahatsızlıklar nörolojik, kalp rahatsızlıklarına sebep olduğu için, bu görüşmeye başlamadan önce onun bir uzman tarafından da görülmesini istiyor. Eğer kişinin rahatsızlıkları yok ise hemen ona bir en yakın merkezde bir randevu oluşturuluyor. Klinik psikolog onu karşılıyor. İstanbul'da 15 merkez var, bizim ilçemize de en yakın merkez Bahçelievler'de."

Kendilerine başvuran kişilerin verilerini kimseyle paylaşmadıklarını söyleyen Yeniçeri, çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Yeşilay Bakırköy'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
