Yeşilay Çorum, Bağımlılık Mücadelesine Hız Veriyor - Son Dakika
Yeşilay Çorum, Bağımlılık Mücadelesine Hız Veriyor

28.01.2026 15:19
Yeşilay Çorum, 2025'te 30 bin kişiye ulaştı, mobil otobüs projesi ile etkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, bağımlılıkla mücadele kapsamında 2025'te 450'den fazla etkinlikle 30 binin üzerinde kişiye doğrudan ulaştıklarını belirtti.

Cengil, şube merkezinde düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl "Benim Kulübüm Yeşilay", "Bağımlılıkla Mücadele Programı", "10 bin Can, 10 bin Canan", "Yeşilay Elçileri", "Akran Eğitimcileri" gibi çok sayıda projeyle toplumu bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yürüttükleri çalışmalarda önemli geri dönüşler aldıklarını dile getiren Cengil, ayrıca Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde temmuz ayında en fazla faydalanıcıya ulaşan, eylül ayında en fazla gönüllü kazanan, en çok SMS bağışı alan Türkiye üçüncüsü şube ve en aktif çalışan gençlik komisyonu birincisi şube kategorilerinde ödül aldıklarını kaydetti.

Mobil otobüsle bağımlılıkla mücadele çalışmalarına hız vermek istiyorlar

Cengil, daha fazla kişiye ulaşmak için şubeye mobil otobüs kazandırmak istediklerini belirterek, şunları paylaştı:

"İçerisinde eğitim materyallerinin bulunduğu Yeşilay otobüsünün bağımlılıkla mücadele çalışmalarını hızlandıracağına inanıyoruz. Otobüsümüz gitsin, bir okulda konuşlansın birkaç gün. Orada öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize eğitim verelim istiyoruz. Çocuklar Yeşilayı öğrensin, farkındalıklarını artırsın, tecrübelerini çoğaltsın. Ailelerimiz Yeşilayı iyice kanıksasın, herhangi bir bağımlıyla karşılaştıklarında nasıl yaklaşacaklarını öğrensinler. Bu tür faaliyetlerimiz için 'Yeşilbüs' dediğimiz bir hayalimiz var. Bu konuda adımlar atmaya başladık ama bağışla bu işleri yapabiliyoruz. Eğer güzel bağış yakalayabilirsek, ilk yapmak istediklerimizden biri 'Yeşilbüs' olacak."

Bedriye Cengil, ilçelerde de şubeler açılması için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

"YEDAM'da devam eden 10 danışandan 8'i kumarı bırakıyor"

Yeşilay Çorum Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) görevli sosyal hizmet uzmanı Aliye Nur Kantar ise kumar bağımlılığıyla ilgili başvuru sayısının, alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili başvuruları geçtiğini vurguladı.

Yeşilayın "Türkiye Kumar Raporu" yayımladığına dikkati çeken Kantar, "Bu konuyla ilgili başvuruları oldukça fazla alıyoruz. Türkiye'de yaptığımız çalışmalarla YEDAM'da devam eden 10 danışandan 8'i kumarı bırakıyor. Bu alanda bu başarıya imza atıyoruz." dedi.

Kantar, Yeşilayın bağımlılığa karşı yalnızca önleyici çalışma yapmadığını, bağımlılıktan kurtulmaya yönelik ücretsiz hizmet verdiğinin altını çizerek, bağımlıların tedavi sürecini yüzde 100 gizlilik esasına göre yürüttüklerini vurguladı.

Kendisinin ya da ailesinden birinin bağımlılıktan kurtulması için vatandaşların "115" numaralı danışma hattından YEDAM'a ulaşıp yardım isteyebileceklerini anlatan Kantar, "Türkiye'de danışma hattı arama sayılarımız 1,5 milyonu geçmiş durumda. Danışan sayılarımızda artış oranlarımız yüksek. Çorum'da danışan sayımız 2025'te 2024'e oranla yüzde 15,38 arttı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Çorum, Son Dakika

