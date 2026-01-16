Yeşilay\'dan Gençlere Müzik Dinletisi

Yeşilay, gençlerin motivasyonunu artırmak amacıyla Aydın Lisesi'nde müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Yeşilay Aydın Şubesince Aydın Lisesi'nde yapılan etkinlikte kurumun çalışmaları ve özellikle bağımlılıkla mücadele konusu ele alındı.
Lisenin konferans salonunda devam eden etkinlikte ise Yeşilay gönüllülerince müzik dinletisi sunuldu.
Programa, Yeşilay Şube Başkanı Sencer Gündüz ve Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akgöl de katıldı.
