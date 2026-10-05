Yeşilçam efsanesi Müjde Ar’dan şaşırtan karar: Televizyonu tamamen kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilçam efsanesi Müjde Ar’dan şaşırtan karar: Televizyonu tamamen kaldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilçam efsanesi Müjde Ar’dan şaşırtan karar: Televizyonu tamamen kaldırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Müjde Ar, televizyonla ilgili aldığı kararla dikkat çekti. Evindeki televizyonu salondan kaldırdığını söyleyen Ar, artık dizi ve haber programlarını izlemediğini belirtirken, torunlarının da televizyona yönelmesini istemediğini ifade etti.

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Müjde Ar, uzun süredir uzak durduğu televizyon ekranlarıyla bağını evinde de tamamen kopardı. Salonundaki televizyonu kaldıran usta sanatçı, hem yayın içeriklerine sitem etti hem de torunları için aldığı radikal kararın gerekçesini paylaştı.

"İZLENECEK İYİ HABER KALMADI"

Yaz sezonunu Bodrum’da tamamlayarak İstanbul’a dönen Müjde Ar, zaten öteden beri dizi veya program izleme alışkanlığının olmadığını vurguladı. Ekran karşısında vakit geçirmediğini belirten usta oyuncu, “Televizyonu salondan kaldırdım. Ben dizi dahil hiçbir şey izlemiyordum. Hoş, memlekette izlenecek iyi haber de kalmadı” sözleriyle dikkat çeken bir özeleştiride bulundu.

Yeşilçam efsanesi Müjde Ar’dan şaşırtan karar: Televizyonu tamamen kaldırdı

TORUNLARI İÇİN EKRAN ÖNLEMİ 

Aldığı radikal kararda ailevi etkenlerin de rol oynadığını ifade eden Ar, torunlarının küçük yaşta ekran bağımlılığı geliştirmesini istemediğini belirtti. Usta sanatçı, "Torunlarımın da oraya gözü kaysın istemedim" diyerek evdeki bu değişimin bir diğer nedenini açıkladı.

AYSEL GÜREL FİLMİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 

Ekranlardan uzakta daha dingin bir hayat tercih eden Müjde Ar, tüm enerjisini özel bir projeye yoğunlaştırmış durumda. Usta oyuncu, Türk müziğinin unutulmaz söz yazarlarından olan merhum annesi Aysel Gürel’in hayatını beyazperdeye taşıyacak sinema filminin senaryo hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.   

TelevizyonMüjde ArMagazinDiziSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mesut Vatansever Mesut Vatansever:
    İşine gelmediği gelişmeler olduğu için Türkiye’de televizyon seyretmez bunlar! 1 1 Yanıtla
  • mesut öztaş mesut öztaş:
    Hakli hep tarafli spekulatif 0 1 Yanıtla
  • Zaur Ali Zaur Ali:
    evet 0 0 Yanıtla
  • arif bekiroglu arif bekiroglu:
    Müjde abla biz çok uzun zamandır kaldırdık tv yi,ona bakınca ailece midemiz bulanıyor ve yaşadığımız hayatın nekadar seviyesiz olduğunu görüyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Günün ilk ışıklarıyla birlikte topluyorlar, kilosunu 800 TL’den satıyorlar Günün ilk ışıklarıyla birlikte topluyorlar, kilosunu 800 TL’den satıyorlar
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa... Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
’Güneşin Doğduğu Yer’ dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
Yasin Kol’un aylık geliri ortaya çıktı Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye, Müge Anlı’daki Hamid’i konuşuyor Babasının kim olduğu ortaya çıktı Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
19:34
Ankara Çankaya’da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
19:18
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
18:51
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
18:38
Dünya devleri, Kenan Yıldız için sıraya girdi
Dünya devleri, Kenan Yıldız için sıraya girdi
18:27
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
17:48
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 20:14:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Yeşilçam efsanesi Müjde Ar’dan şaşırtan karar: Televizyonu tamamen kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei