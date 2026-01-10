TOKAT'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğü görüldü. Yetkililer, durumu değerlendirmek için ırmaktan numune aldı.
Turhal ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğünü görenler, yetkililere haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ırmakta inceleme yapıp numune aldı. Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Yeşilırmak Nehri'nde Balık Ölümü - Son Dakika
