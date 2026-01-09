Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak nehrinde çok sayıda balık kıyıya vurdu.
Celal Mahallesi yakınlarında balıkların kıyıya vurduğunu fark eden vatandaşlar, nehir etrafında toplandı.
Bazı vatandaşlar olta ve elleriyle kıyıya vuran balıkları topladı.
Yetkililerin Yeşilırmak nehrinden numune aldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yeşilırmak Nehrinde Balık Ölümleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?