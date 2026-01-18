Yeşilyurt'ta Kar Manzaraları

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi kar yağışı sonrası oluşan kar manzaraları dronla kayda alındı.
İlçede 3 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Zengin bitki çeşidinin bulunduğu bölgedeki ormanlar karla kaplandı.
Beyaza bürünen karla kaplı ilçe dron ile görüntülendi.
İlçede gece hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15 derece olacağı tahmin ediliyor.
