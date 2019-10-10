Yığılca Belediyesi'nin borç dağılımı açıklandı
1 saat önce
Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, talep üzerine belediyenin borç miktarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:08 Kaynak: AA
Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, talep üzerine belediyenin borç miktarını açıkladı.
Belediye meclis üyelerinin talebi üzerine böyle bir çalışma yaptıklarını aktaran Çam, 1 Nisan 2014- 1 Nisan 2019 yıllarında Yığılca Belediyesi'nin toplam borç miktarını kamuoyu ile paylaştı.
Çam, 1 Nisan 2014-1 Nisan 2019 tarihleri arası Yığılca Belediyesinin borç miktarının 16 milyon 406 bin 503 lira olduğunu bildirdi.
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