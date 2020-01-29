Yıldız Holding'de Murat Ülker başkanlık görevini Ali Ülker'e devretti - Son Dakika
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Yıldız Holding'de Murat Ülker başkanlık görevini Ali Ülker'e devretti

6 saat önce

Yıldız Holding'in yeni yönetim kurulu başkanı Ali Ülker oldu.

Yıldız Holding'de Murat Ülker başkanlık görevini Ali Ülker'e devretti, System.String[]

Yıldız Holding'in yeni yönetim kurulu başkanı Ali Ülker oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 20 yıldır Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Murat Ülker görevi yeğeni Ali Ülker'e devretti. Murat Ülker, yeğeni Ali Ülker ile uzun yıllardan bu yana holding şirketlerinin yönetim kurullarında birlikte çalışıyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Ülker, şunları kaydetti:

"Çok şükür 60 yaşında sağlıklı ve huzurluyum. 2000 yılında Sabri Ülker Bey'den devraldığım başkanlığı, kesintisiz 20 yıl sürdürdüm. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı güvenle Ali Ülker'e devrediyorum. Ben kendisinin başkan olduğu yönetim kurulunda üye olarak çalışacağım. Aktif iş hayatıma, holdinge bağlı şirketlerde devam edeceğim. Bugün, 63 bin 500 kişinin çalıştığı global bir Türk şirketi haline gelen grubumuz, başkanlığımda on bir misli büyüdü ve atıştırmalık alanında dünyada üçüncü sıraya yükseldi. Artık Yıldız Holding daha sağlıklı bir mali bünyeye sahiptir. Yeni bir anayasası vardır. Global atıştırmalık ve yerel perakende iki ana iş koludur. Eminim yeni dönemde de ülkemizde ve dünyada yeni girişimlerin peşinde koşacağız."

Yıldız Holding, Murat Ülker, Ali Ülker, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:14 Kaynak: AA
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