Yılın Kareleri 2025 Oylaması Başladı

21.01.2026 14:31
Samsun Kültür Müdürü Demirtaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli fotoğrafları değerlendirdi.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demirtaş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçen Demirtaş, "Haber" kategorisinde Harun Özalp'in "Göklerin Fatihi" fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi Koridoru" karesini tercih eden Demirtaş, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi.

Demirtaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafların dünyanın ve günlük hayatın gerçeklerini güçlü biçimde yansıttığını belirtti.

Özellikle Gazze temalı karelerin insanlığın bugün karşı karşıya bulunduğu en önemli gündemi tek bir fotoğrafla dahi özetleyebilecek nitelikte olduğunu vurgulayan Demirtaş, Anadolu Ajansını ve muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasında bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Samsun, Sanat, Son Dakika

