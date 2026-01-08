Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylaması Başladı
08.01.2026 14:23
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Üstündağ, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli fotoğrafını seçen Mehmet Akif Üstündağ, "Portre" özel kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" isimli karesini oyladı.

"Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafını tercih eden Üstündağ, "Haber" kategorisinde de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesinden yana tercih yaptı.

Üstündağ, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" isimli fotoğrafı ile "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" başlıklı karesini oyladı.

Mehmet Akif Üstündağ, oylamanın ardından açıklamasında, her yıl düzenlenen yarışmada fotoğrafları seçmenin zor olduğunu belirterek "Her kategoride özenle seçilmiş, çok önemli ve çok değerli kareler var. Seçerken ne kadar zorlandıysak da bir spor insanı olarak gölümüzden geçen bazı karelerin seçimini gerçekleştirdik. Bu süreçte emeği geçen başta Anadolu Ajansı Genel Müdürü olmak üzere tüm ekibine, sizlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelindeki oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sanat, Spor, Son Dakika

