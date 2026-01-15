Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Acar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Hasan Acar, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" ve "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken!" fotoğraflarına oy veren Acar, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.