Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Yılın Kareleri Oylaması Başladı
15.01.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Jandarma Komutanı Hasan Acar, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Acar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Hasan Acar, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" ve "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken!" fotoğraflarına oy veren Acar, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Hasan Acar, Kırıkkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Kameralar önündeki cinayette karar çıktı İşte 17’lik katillere verilen ceza Kameralar önündeki cinayette karar çıktı! İşte 17'lik katillere verilen ceza
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
İBB’de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor

10:56
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen’i küplere bindirdi
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 11:07:12. #7.11#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.