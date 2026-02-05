Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Yılın Kareleri Oylaması Başladı
05.02.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova İdare Mahkemesi Başkanı Osman Kaba, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yalova İdare Mahkemesi Başkanı Osman Kaba, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaba, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Kaba, "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini tercih etti.

Kaba, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerine oy verdi.

Osman Kaba, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının geleneksel hale gelen "Yılın Kareleri" oylamasında çok zorlandığını belirterek, "Fotoğrafları inceledik. Gerçekten çok muazzam görüntüler yakalanmış. Seçimlerimizi yaptık. Sonucu hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:50:52. #7.11#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.