Yılın Kareleri Oylaması Devam Ediyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İnal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy veren İnal, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karesini seçti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını tercih eden İnal, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" fotoğrafına oy verdi.

İnal, oyunu "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtılmasını konu edinen fotoğraftan, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafından yana kullandı.

Oylamanın ardından "Gazze: Açlık" kategorisinin önemini vurgulayan İnal, "Bu kategoride çekilen fotoğrafların hepsi çok değerli. Her biri mazlum Filistin halkına yönelik yapılan zulmü belgeleyen nitelikte. Bu fotoğraflar, Uluslararası Adalet Divanı'nda ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde delil olabilecek nitelikte." dedi.

İnal, diğer kategorilerdeki fotoğrafların da birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Anadolu Ajansının haber noktasındaki hassasiyetini ve özverisini biliyorduk. Ajans çatısı altında çekilen fotoğrafların da aynı özveri ve kalitede olduğunu düşünüyorum. Anadolu Ajansı'nın fotomuhabir ve muhabirlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.