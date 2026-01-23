Yılın Kareleri Oylamasında Prof. Çobaner\'in Seçimleri

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çobaner, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı karelerini seçen Çobaner, "Haber" kategorisinde ise Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" adlı fotoğrafını oyladı.

Çobaner, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi", "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" adlı karesine oy verdi.

Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner, fotoğraflar arasında tercihte bulunmakta zorlandığını belirterek, "'Gazze: Açlık' temasında, yaşanan drama tarihsel bir not düşecek, bölgede yaşanan dramı on yıllar boyunca gözler önüne serecek kalitede fotoğraflar vardı. Gazze'de çekilen fotoğraflar, yoksulluğun, açlığın ve savaşın içerisinde bile insanların bir şekilde yaşama tutunma gayretini gösteriyor. Anadolu Ajansı bu yarışmasıyla tarihe not düşme anlamında dünya fotoğrafçılık alanına önemli katkılar sunuyor." diye konuştu.

Çobaner, emeği geçen foto muhabiri ve muhabirlere de teşekkür etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.