Yılkı Atları Kapıyı Çaldı

12.01.2026 15:30
Bolu'da kar yağışı nedeniyle aç kalan yılkı atları, Gökhan Bilen'in evine geldi ve ilgiyi çekti.

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yılkı atları, At Yaylası'ndaki bir evin kapısına kadar geldi. Ev sahibi Gökhan Bilen'in atlarla kurduğu, "Hoş geldiniz ya, ben sizi geçen gün doyurmadım mı?" şeklindeki samimi diyaloğu ve o anlara ait görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü At Yaylası'nda çetin kış şartları yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Bölgede yaşayan ve 'Yılkı' olarak bilinen yabani atlar, yoğun kar yağışı sonrası doğada yiyecek bulmakta zorlanınca yerleşim bölgelerine indi. Yaylada evi bulunan doğa tutkunu ve içerik üreticisi Gökhan Bilen, sabah saatlerinde kapısının önünde bekleyen at sürüsüyle karşılaştı.

"Hoş geldiniz ya"

Atların aç kaldığını fark eden Gökhan Bilen, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Bilen'in kapısına kadar gelen atlara, "Hoş geldiniz ya. Ben sizi geçen gün doyurmadım mı? Babacım korkma" diye seslendi.

Bölgede zaman zaman yaban hayvanlarını besleyen Bilen, kaydettiği bu samimi anları sosyal medya hesabından paylaştı. Atların karlı manzarada evin önünde beklemesi ve Bilen'in sıcak sohbeti kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Yerel, Bolu, Doğa, Son Dakika

