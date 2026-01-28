Yılmaz Güney\'e \'\'Terörist\'\' diyen Savcı Yavuz Engin\'e Külliye\'den tepki

Kamuoyunda Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla tanınan Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılmaz Güney isimli şahıs, hâkim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, yargı mensuplarının sosyal medya kullanımı da yeniden tartışma konusu oldu.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI'NDAN TEPKİ

Savcı Engin'in paylaşımına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'tan isim vermeden tepki geldi. Akış, yaptığı açıklamada söz konusu paylaşımın bir "PR çalışması" niteliği taşıdığını ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını vurguladı.

"INFLUENCER HAKİM/SAVCI" GÖNDERMESİ

Akış, son dönemde bazı yargı mensuplarının dijital platformlarda mesleğin gerekleri ve saygınlığıyla örtüşmeyen, etkileşim odaklı paylaşımlar yaptığını gözlemlediklerini belirtti. Bu tür paylaşımların "influencer hakim/savcı" algısı oluşturduğunu ifade eden Akış, bunun yargının kurumsal saygınlığına ve yargıya duyulan güvene zarar verdiğini dile getirdi.

"CİDDİYET" VURGUSU

Sosyal medya üzerinden kişisel tanıtım yapılmasının, vatandaşların adalet kurumundan beklediği ciddiyetle uyuşmadığını belirten Akış, bu tür davranışların devlet geleneğinde yerinin olmadığını söyledi. Yargı mensuplarının dijital içeriklerinde mesleki saygınlığı gözetmelerinin esas olması gerektiğini vurgulayan Akış, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun Sosyal Medya Kullanım Rehberi'ni de yeniden hatırlattı.

İşte Mustafa Akış'ın o paylaşımı;