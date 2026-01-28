Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Hukuk

Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney\'e \'\'Terörist\'\' diyen Savcı Yavuz Engin\'e Külliye\'den tepki
28.01.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla tanınan Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in sosyal medyadaki paylaşımı kamuoyunda tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış isim vermeden savcıya tepki göstererek yargı mensuplarının sosyal medya kullanımına dikkat çekti.

Kamuoyunda Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla tanınan Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılmaz Güney isimli şahıs, hâkim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, yargı mensuplarının sosyal medya kullanımı da yeniden tartışma konusu oldu.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI'NDAN TEPKİ

Savcı Engin'in paylaşımına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'tan isim vermeden tepki geldi. Akış, yaptığı açıklamada söz konusu paylaşımın bir "PR çalışması" niteliği taşıdığını ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını vurguladı.

"INFLUENCER HAKİM/SAVCI" GÖNDERMESİ

Akış, son dönemde bazı yargı mensuplarının dijital platformlarda mesleğin gerekleri ve saygınlığıyla örtüşmeyen, etkileşim odaklı paylaşımlar yaptığını gözlemlediklerini belirtti. Bu tür paylaşımların "influencer hakim/savcı" algısı oluşturduğunu ifade eden Akış, bunun yargının kurumsal saygınlığına ve yargıya duyulan güvene zarar verdiğini dile getirdi.

"CİDDİYET" VURGUSU

Sosyal medya üzerinden kişisel tanıtım yapılmasının, vatandaşların adalet kurumundan beklediği ciddiyetle uyuşmadığını belirten Akış, bu tür davranışların devlet geleneğinde yerinin olmadığını söyledi. Yargı mensuplarının dijital içeriklerinde mesleki saygınlığı gözetmelerinin esas olması gerektiğini vurgulayan Akış, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun Sosyal Medya Kullanım Rehberi'ni de yeniden hatırlattı.

İşte Mustafa Akış'ın o paylaşımı;

Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Cumhuriyet Savcısı, Yenidoğan Çetesi, Mustafa Akış, Sosyal Medya, Büyükçekmece, Yılmaz Güney, Politika, Güncel, Medya, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    şovmen oldu ak toros savcı 115 141 Yanıtla
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    ne oldu zorunamı gitti dedikleri 22 13
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    kamu gorevlilerinin sosyal medya kulkanimi yasaklanmali 157 54 Yanıtla
  • rs202020 rs202020:
    YARGI MENSUPLARI Bağımsız olmalı.. 82 11 Yanıtla
  • Azad Sen Azad Sen:
    Başdanışmanı saygı ile ???????????????????????? 48 20 Yanıtla
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Kişi kendinden bilir işi herkes tiktokcu olma pesinde 44 12 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
FIFA’nın eski Başkanı Blatter, ABD’deki Dünya Kupası’na boykot çağrısı yaptı FIFA'nın eski Başkanı Blatter, ABD'deki Dünya Kupası'na boykot çağrısı yaptı
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:51
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 16:49:23. #7.11#
SON DAKİKA: Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.