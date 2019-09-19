Yks ek yerleştirme sonuçları açıklandı, 80 bin kontenjan boş kaldı

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Ek yerleştirme sonucunda üniversitelerdeki toplam 129 bin 2 boş kontenjandan 48 bin 367'sine yerleştirme yapılırken, 80 bin 635 kontenjan boş kaldı.

ÖSYM'den 2019 YKS ek yerleştirme sonuçları ile ilgili duyuru yapıldı. Buna göre; 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Ek yerleştirme sonuçları, bugün saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr internet' adresinden erişime açıldı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

80 BİNDEN FAZLA KONTENJAN BOŞ KALDI

ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri de açıkladı. Buna göre ek yerleştirme sonucunda üniversitelerdeki toplam 129 bin 2 boş kontenjandan 48 bin 367'sine yerleştirme yapılırken, 80 bin 635 kontenjan boş kaldı. Ek yerleştirmede devlet üniversitelerindeki toplam 84 bin 45 kontenjanın 38 bin 321'i dolarken, 45 bin 724 kontenjan boş kaldı. Devlet üniversitelerinin 4 yıllık lisans bölümlerinde 31 bin 492 kontenjanın 11 bin 845'i dolarken 19 bin 647 kontenjan boş kaldı. Önlisans bölümlerinde ise 52 bin 553 kontenjanın 26 bin 476'sına yerleştirme yapılırken 26 bin 77'si boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde toplam 37 bin 103 boş kontenjanın 9 bin 139'u dolarken, 27 bin 964'ü boş kaldı. Vakıf üniversitelerinin lisans bölümlerindeki 16 bin 514 boş kontenjanın 3 bin 105'i dolarken, 13 bin 409'u boş kaldı. KKTC üniversitelerinde toplam 7 bin 303 kontenjanın 866'sı dolarken, 6 bin 437'si boş, diğer ülkelerdeki üniversitelerde 551 kontenjanın 41'i dolarken, 510'u boş kaldı.

61 BİN ADAY DAHA ÜNİVERSİTELİ OLDU

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) hazırladığı 'YKS Ek Yerleştirme Sonuç Raporu'na göre, açıköğretim programları da dahil, ek yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşerek yükseköğretime dahil olan aday sayısı 61 bin 832 oldu. Açıköğretim programlarına ek yerleştirmede 13 bin 465 aday yerleşti. Geçen sene boş kalan açıköğretim programları kontenjanı 62 bin 448 iken bu sene 48 bin 673 olarak gerçekleşti. YÖK raporunda, program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar sonucunda kontenjanlardaki doluluk oranının son 2 yılda arttığına dikkat çekildi. 2017 yılında programlardaki yüzde 76,45 olan doluluk oranı, 2018 yılında yüzde 84,69'a, 2019 yılında ise yüzde 91,36'a yükseldi. Raporda genel yerleştirmede sağlanan bu olumlu gelişme ek yerleştirme döneminde de devam ettiği belirtilerek, 2017 yılında 322 bin 14 olan boş kontenjan sayısının 2018 yılında 114 bin 655, 2019 yılında ise 80 bin 635 olduğu kaydedildi.