Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

14.02.2026 22:27  Güncelleme: 22:30
Karaciğer nakli ameliyatı başarıyla gerçekleşen ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yeniden yoğun bakıma alındığı yönündeki iddiaları hastane odasından yayınladığı video ile yalanladı. Özkan, "Aslanlar gibiyiz, itibar etmeyiniz" dedi.

Karaciğer nakli operasyonu geçiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun kötüye gittiği ve yeniden yoğun bakıma alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Tedavi gördüğü hastane odasından bir video paylaşan Özkan, genel durumunun iyi olduğunu belirterek hayranlarına seslendi.

"KİM ÇIKARIYOR BU HABERLERİ"

Ünlü oyuncu, hakkında çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Birtakım şeyler okudum, gördüm İnstagram'da. Kim çıkarıyor bu haberleri? Yok yoğun bakıma alındı, yok bilmem ne.

"ASLANLAR GİBİYİZ"

Alakası yok, canlı canlı buradayım çok şükür. Aslanlar gibiyiz. Her geçen gün üzerine koyarak devam ediyoruz. İtibar etmeyiniz efendim."

