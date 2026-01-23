YÖK'ten 398 Araştırmacı Ataması - Son Dakika
YÖK'ten 398 Araştırmacı Ataması

23.01.2026 12:35
YÖK, 398 araştırmacının Türk üniversitelerinde istihdam edildiğini duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçen yıl 398 araştırmacının Türk üniversitelerinde istihdam edildiğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kanunu'nun Ek-46'ncı maddesiyle, yurt içinde ve yurt dışında doktora derecesine sahip nitelikli araştırmacıların üniversitelerde kısmi zamanlı olarak görevlendirilebilmesine imkan tanınıyor. Kanunun Ek-34'nücü maddesi kapsamında da doktoralı araştırmacıların AR-GE ve tasarım projelerinde istihdam edilmesi sağlanıyor.

Nitelikli insan kaynağının araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinde etkin biçimde yer alması YÖK tarafından desteklenerek, yükseköğretim sisteminde proje temelli üretim güçlendiriliyor.

Bu kapsamda, kanunun Ek-46'ncı maddesi uyarınca dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumundan 114 araştırmacının başvurusu onaylandı ve Türk üniversitelerinde görevlendirilmeleri sağlandı. Yurt genelindeki 38 farklı üniversitede görevlendirilen kişilerden 24'ü profesör ünvanını taşıyor.

Kanunun Ek-34'üncü maddesi kapsamında 2025'te başvurusu onaylanan araştırmacı sayısı ise 284 olarak kayıtlara geçti. Bu araştırmacıların 187'sini programa ilk kez başvuru yapanlar oluştururken, 97 araştırmacının ise görev süresi uzatılarak bilimsel faaliyetlerine devam etmelerine imkan tanındı.

"Yükseköğretim sistemimizde bir dönüm noktası"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ek-46 kapsamında görevlendirmeyle, sektördeki doktoralı nitelikli araştırmacılar vasıtasıyla hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının sektörle ilişkisini güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Üniversitelerin yurt içinde ve dışında, yerli ve yabancı kaliteli araştırmacılarla temasa geçmelerini, sağlanan imkandan daha çok istifade etmesini temenni ettiğini belirten Özvar, "Uluslararasılaşma hedeflerimize üst seviyede hizmet eden bu uygulamalar, üniversite-sektör işbirliği açısından yükseköğretim sistemimizde bir dönüm noktası." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

