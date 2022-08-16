YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı? - Son Dakika
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YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?

16.08.2022 18:16
YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?

YÖKDİL sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından uygulanacak olan YÖKDİL ne zaman? 2022 YÖKDİL sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?

Başvurularını gerçekleştiren adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından uygulanacak olan YÖKDİL ne zaman? 2022 YÖKDİL sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

YÖKDİL NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2), 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacaktır.

YÖKDİL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından YÖKDİL/2 sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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YÖKDİL, Soğuk Haber, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı? - Son Dakika
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