Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu

31.05.2023 10:46

Mersin'in Yenişehir ilçesinde başıboş sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsüne, iki araç çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Mersin 3. Çevre yolu Jimnastik salonu karşısında ismi henüz öğrenilemeyen motosikletlinin karşısında, yolda seyir halindeyken başıboş sokak köpeği çıktı.

2 ARAÇ BİRDEN ÇARPTI

Köpeğe çapmak istemeyen motosiklet sürücüsü yön değiştirirken motosiklete plakaları henüz öğrenilemeyen iki araç çarptı. Araçların çarpmasıyla motosiklet sürücüsü yere düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa süre içerisinde ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsüne müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralı sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu
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Sokak Köpeği, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu - Son Dakika
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