Mersin 3. Çevre yolu Jimnastik salonu karşısında ismi henüz öğrenilemeyen motosikletlinin karşısında, yolda seyir halindeyken başıboş sokak köpeği çıktı.
Köpeğe çapmak istemeyen motosiklet sürücüsü yön değiştirirken motosiklete plakaları henüz öğrenilemeyen iki araç çarptı. Araçların çarpmasıyla motosiklet sürücüsü yere düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Kısa süre içerisinde ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsüne müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralı sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu - Son Dakika