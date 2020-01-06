Yoldan çıkan araç su kanalına uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yoldan çıkan araç su kanalına uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan araç su kanalına uçtu: 3 yaralı

7 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoldan çıkan bir araç su kanalına uçtu.

Yoldan çıkan araç su kanalına uçtu: 3 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoldan çıkan bir araç su kanalına uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı-İslahiye kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. İslahiye Cezaevi yakınlarında seyir eden İ.E.A. yönetimindeki 27 AEJ 876 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Kazada sürücü İ.E.A. (59), araçta bulunan eşi F.A.(49) ve çocukları T.M.A. (14) yaralandı. Olay yerinden geçen ve kazayı gören sürücülerin sağlık personeli çağırması ile yaralılar ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
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