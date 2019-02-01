Son Dakika Haberleri: Yomra Belediye Başkanı Sağıroğlu'ndan, Uraloğlu'na Ziyaret

Yomra Belediye Başkanı Sağıroğlu'ndan, Uraloğlu'na Ziyaret

17 dakika önce

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AK Parti Yomra ilçe Başkanı Avni Adanur ve belediye meclis üyesi Hasan Dilaveroğlu'yla birlikte Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Yomra Belediye Başkanı Sağıroğlu'ndan, Uraloğlu'na Ziyaret, System.String[]
Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AK Parti Yomra ilçe Başkanı Avni Adanur ve belediye meclis üyesi Hasan Dilaveroğlu'yla birlikte Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Sağıroğlu, Yomra ilçesinde devam etmekte olan Kaşüstü Dal-Çık projesi ve Özdil-Yomra-Yağmurdere grup yolu çalışmaları hakkında Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu'na bilgi verdi.

Uraloğlu'nun her iki projeyi titizlikle takip ettiğini aktaran Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Yirmidört saat esası ile birlikte çalışmaların devam ettiği Kaşüstü Dal-Çık projemizi en kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağının bilgisini aldık. Özdil-Oymalı-Yağmurdere grup yolumuz ile ilgili olarak da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turan'ın yurt dışında olması nedeniyle dönüşünde bizzat kendisiyle görüşerek ek ödeme çıkartılarak yeniden grup yolumuzda çalışmaların devam edeceği bizlere iletildi. İlgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:29 Kaynak: AA

Kaşüstü, İbrahim Sağıroğlu, Yomra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık Marketler İçin Harekete Geçti! Ürünler Tek Tek İncelenecek Araç Sahipleri Dikkat! Muayene Randevusu Alırken Dolandırıldılar

İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 16:46:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yomra Belediye Başkanı Sağıroğlu'ndan, Uraloğlu'na Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]