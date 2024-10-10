Yönetmen Bulut Kırbaş, yeni kısa filmi "Suçlu" için çekim hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika
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Yönetmen Bulut Kırbaş, yeni kısa filmi "Suçlu" için çekim hazırlıklarına başlıyor

Yönetmen Bulut Kırbaş, yeni kısa filmi "Suçlu" için çekim hazırlıklarına başlıyor

Yönetmen Bulut Kırbaş, 2021'de ödüllü kısa filmi "Acımasız Bir Sadelik Arzusu"nun ardından yeni kısa filmi "Suçlu" için hazırlıklara başladı. Film, Andy Warhol'un "Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacaktır" sözü üzerine kurgulanmış olup, ünlü olma arzusunun baskılarını ele alıyor. Başkarakter Hasan'ın ünlü olmayı reddedişi üzerinden bireysel kimlik arayışı ve toplumsal beklentilere direnme konuları işleniyor. Kırbaş, filmi 2025 Şubat'ta festivallerde sunmayı hedefliyor.

10.10.2024 13:58  Güncelleme: 14:02
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Başarılı yönetmen Bulut Kırbaş, 2021 yılında çektiği ve yurt içi ile yurt dışında birçok festivalde ödüller kazanan "Acımasız Bir Sadelik Arzusu" adlı kısa filminin ardından, yeni kısa filmi "Suçlu" için titizlikle hazırlıklara başladığını duyurdu.

Kırbaş, sanatının temelini Amerikan tüketim kültürünün etkileyici ve sıradan nesnelerini sergileyen Andy Warhol'dan aldığı ilhamla şekillendiriyor. "Suçlu"nun senaryosu da Warhol'un ünlü "Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacaktır." sözü üzerine kurgulanmış olup, günümüz yozlaşmış toplumlarını ele alıyor. Film, dünya genelinde herkesin ünlü olma arzusuyla yaşadığı bir ortamda, ana karakter Hasan'ın bu toplumsal baskıya rağmen ünlü olmayı reddedişini anlatıyor.

Film, günümüz medya ve sosyal medya dünyasının insanlara dayattığı ünlü olma zorunluluğuna karşı bir duruş sergiliyor. Bu bağlamda, "Suçlu", bireysel kimlik arayışını ve toplumsal beklentilere direnmenin zorluklarını irdeleyen bir yapım olma niteliği taşıyor.

Bulut Kırbaş, "Suçlu"nun festival sürecine 2025 Şubat ayında başlamasını hedeflediğini belirterek, bu yeni projeyle hem kendisinin hem de izleyicilerin farklı bir deneyim yaşayacağını ifade etti. "Bu filmle yeni bir tatlı heyecan yaşıyorum," diyerek izleyicileri şimdiden meraklandırdı.


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