Yozgat'ta 10 ayda 546 çift evlendi - Son Dakika

Yozgat kent merkezinde 10 ayda 546 çift nikah kıyarak dünya evine girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlere getirilen kısıtlamanın ardından çiftlerin bazıları düğünlerini ertelerken, bazıları da nikah kıydırarak evlendi.

Yozgat Belediyesi evlendirme memurluğunda 10 ayda 533 çift, il müftülüğünde ise 13 çift olmak üzere 546 çiftin nikahı kıyıldı.

Pandemi nedeniyle 2 kez düğününü ertelemek zorunda kalan avukat Ebru Ertuğrul, düğün yapmayı çok istediklerini ancak Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamalardan dolayı sadece nikah kıymak zorunda kaldıklarını söyledi.

Her gencin düğün yapmak hayalinin olduğunu belirten Ertuğrul, "Virüsün yayılmaması, sevdiklerimizin hastalanmaması için nikahımıza herkesi davet edemedik. Sınırlı sayıda yakınlarımızla nikahımızı kıydık. Gönül isterdi ki herkes düğünümüze katılsın oynayalım, eğlenelim ama olmadı. Yine de mutluyuz." dedi.

Damat Halit Çekirdek de düğün yapmayı çok istediklerini anlatarak, "Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemizde de düğünler başta olmak üzere birçok etkinliğin kısıtlanmasına veya yasaklanmasına neden oldu. Biz de bu yasaklara uyduk. Düğünümüzü daha önce 2 defa ertelemiştik, kısıtlamaların ne kadar süreceğini bilemediğimiz için düğün yerine nikah yaptık. Arkadaşlarımızın, dostlarımızın birçoğunu nikahımıza davet edemedik. Nikah kıyarak evlendik, çok mutluyuz." diye konuştu.