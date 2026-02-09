Yozgat'ta 2858 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yozgat'ta 2858 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

Yozgat\'ta 2858 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi
09.02.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Yozgat'ta inşa edilecek 2 bin 858 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Yozgat'ta inşa edilecek 2 bin 858 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek Yozgat'ta al bayrağın gölgesinde geleceğe doğru, Türkiye Yüzyılı hedefiyle yol almaya devam ettiklerini söyledi.

Sağlıkta, tarımda, ulaşımda, eğitimde, güvenlikte, altyapıda, üstyapıda al bayrağın direğini perçinleyerek çalışmaya devam ettiklerini belirten Özkan, "Bunun yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın koordinasyonunda, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda geleceğe daha sağlam bakmak, daha sıcak yuvalarda oturmak üzere insanımızı ev sahibi yapmaya, yuvalarıyla da buluşturmaya devam ediyoruz. Birazdan 2 bin 858 insanımızın yuva sahibi olmasına ilk adımı atacağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürü Halil Erdoğan da 6 Şubat depremlerinden bugüne 455 bin konutun vatandaşlara teslim edildiğini kaydetti.

Bu tecrübeyle, birikimle hiç ara vermeden çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Türkiye'de ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmasın diyoruz. Bugün 25 bin vatandaşımızdan 2 bin 858 hak sahibi noter huzurunda belirlenecek ama 25 bin vatandaşımız üzülmesin. Bu mücadele, bu konutlar tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar devam edecek ve bugün burada kurada çıkmayan vatandaşlarımız üzülmeyecek. İnşallah yeni kurallarla, yeni konutlarla Türkiye'de bütün vatandaşlarımız ev sahibi olarak huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

İl Müftüsü Nihat Kök'ün duasının ardından kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Yozgat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 2858 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:52:03. #7.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 2858 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.