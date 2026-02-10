Yozgat\'ta 8 Katlı Apartmanda Yangın

Yozgat'ta 8 katlı apartmanın 7'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Yolu Çapanoğlu Mahallesi'nde bulunan apartmanın 7'nci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kadın ve 2 çocuğuna ambulansta müdahale etti.
