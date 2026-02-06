Yozgat'ta Balık Talebi Artıyor - Son Dakika
Yozgat'ta Balık Talebi Artıyor

06.02.2026 11:38
Ramazan öncesinde Yozgat'ta hamsi ve istavrit satışları artarken, balık çeşitleri rağbet görüyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta havaların soğumasıyla artan balık talebi, yaklaşan ramazan ayı öncesinde yoğunlaştı. Samsun'dan günlük olarak getirilen hamsi ile birlikte istavritin daha çok tercih edildiği Yozgat merkez ve 13 ilçesinde; günlük 3 ton civarında hamsi, 1 ton civarında istavrit, 1 ton civarında da alabalık, somon, çipura ve levrek gibi balık çeşitlerinin satıldığı kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı havanın ardından bol miktarda avlanan balıklar, Yozgat'ta balıkçı tezgahlarını süslüyor. Ramazan ayına sayılı günler kala balık satışlarında da artış yaşandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçe pazarında tezgah açan Bekir Sezer, satışların iyi olduğunu söyledi.

"Hamdolsun fiyatlar iyi. Şu günümüze göre, şu anki ortama göre gayet güzel. En ucuzu balık zaten. Doğal, sağlıklı. Hamsi bugün 200 lira ama çok güzel. Taze hamsi. Deniz çupramız var. Olta çupra, olta levreğimiz var. Karadeniz somonu var. İnci, kefal var. İstavrit var. Alabalık var. Bizim buralar kırsal olduğu için burada kargadan başka kuş, hamsiden başka balık bilmezler. Ama Allah razı olsun bilen arkadaşlar da yiyor çeşit balıklardan" dedi."

Yozgat merkez ile birlikte Şefaatli, Yerköy ve Sorgun ilçelerindeki balıkçılara da deniz ürünleri temin eden Mustafa Gökberk şöyle konuştu:

"Şu anda satışlarımız iyi et fiyatları yüksek olduğundan. Hamsi 150 lira, istavrit 150 lira, ara ara 100 lira oluyor. İstavrit çok bol çıkıyor Samsun'da, Trabzon'da 100 lira, Yozgat'ta da 100 lira oluyor. Bu ara biraz azalma olduğundan şu anda istavrit 150 lira, hamsi 150 lira. İlçelerle beraber Şefaatli, Yerköy ve Sorgun, üç ilçeyi sayıyorum. Günlük bir tonu geçiyor hamsi. 500 kilo da istavrit var. Bunların yanında da çeşit çupra, levrek, alabalık somun da satılıyor."

Kaynak: ANKA

