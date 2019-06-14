Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta ekmek fiyatı arttı
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Yozgat'ta ekmek fiyatı arttı

4 saat önce

Yozgat'ta son 1 yılda ekmeğe ikinci kez zam yapılması vatandaşın tepkisine neden oldu.

Yozgat'ta ekmek fiyatı arttı, System.String[]
Yozgat'ta son 1 yılda ekmeğe ikinci kez zam yapılması vatandaşın tepkisine neden oldu.
Kentte satılan 200 gram ekmeğin fiyatı bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 25 kuruş olarak belirlendi.
Ekmek fiyatının artırılmasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.
Vatandaşlardan Mehmet Şahin, yapılan zammın geri çekilmesi için yetkilileri ve tüketici hakem heyetini göreve çağırdı.
Bir yıl içerisinde iki defa ekmeğe zam yapıldığını ifade eden Şahin, özellikle dar gelirlilerin sıkıntı yaşayacağını söyledi.
Şahin, "Ekmeğe yapılan zam, ekonomik durumu iyi olan kişilerce belirleniyor. Onlar fakirin garibanın durumunu bilmedikleri için akıllarına estikçe zam yapıyorlar. Buna belediye başkanımızın, valimizin dur demesi lazım." dedi.
Belediyenin biran önce ekmek fırını açması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Birçok ilde belediyelerin işlettiği halk ekmek fabrikaları var. Yozgat'ta bu neden yok? Belediyenin biran önce ekmek fırını açması gerekiyor. Yoksa 6 ay sonra bir yüzde 25 zam daha yapılır." ifadelerini kullandı.
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik de ekmeğe, işçi maliyetleri, un ve diğer maddelere gelen zamlar göz önüne alarak zam yapıldığını söyledi.
Çelik, "Ekmek fırını işletmelerin ayakta kalması lazım, işletmeler zarar ediyor, 3-4 aydır zammı bekletiyorduk. İşletme sahiplerinin taleplerini aldık, maliyetleri inceledik. Bu işletmelerde 300-400'e yakın istihdam sağlanıyor burada zam yapılırken diğer illerde baz alındı ona göre zam yapıldı. Bir yıl içerisinde ekmeğe yüzde 50 zam yapıldı değerlendirmeleri de doğru değil. 250 gram ekmeğin 200 grama düşürülmesi yüzde 10 etkiler." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:54 Kaynak: AA
Mehmet Şahin, Yozgat, Güncel
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