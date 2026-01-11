Yozgat'ta Gençlik Merkezlerine İlgi Artıyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat merkez ve ilçelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 6 gençlik merkezinde gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve beceri gelişimine yönelik aktivitelere ilgi artıyor. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz; bilimsel, manevi, estetik ve geleneksel değerlerin harmanlanmasıyla oluşturulan bir içerikle gençlik merkezlerinin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Gençlik merkezlerinde yaklaşık 15 bin aktivite gerçekleştirilmiş, 175 bin civarında öğrencimiz bu etkinliklere katılım sağlamıştır" dedi.

Yozgat'ta sosyal bilimler, kişisel gelişim, dini ilimler, inovasyon, değerler, dil eğitimleri, sağlıklı yaşam, spor ve güzel sanatlar atölyelerinin yer aldığı Gençlik Merkezleri'nde tarih, edebiyat, felsefe, mantık, hukuk, drama, iletişim, mülakat teknikleri, görgü kuralları, Kur'an-ı Kerim ve meali, İslam tarihi, medya, sosyal medya, yazılım-kodlama-robotik, tasarım, İslam kültürü ve medeniyeti, Türk kültürü ve medeniyeti, ahlak ve değerler, şehir kültürü, trafik kültürü, Osmanlıca, İngilizce, Arapça, işaret dili, yaşam tarzı geliştirme, beslenme, spor, müzik, tiyatro, resim, el sanatları, mimari, yöresel halk oyunları gibi faaliyetler gerçekleştiriliyor.

"Onlar da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz"

Gençlik Merkezi'nde gençlere eğitim veren resim öğretmeni Şule Tunçyürekli, yaklaşık 4 yıldır merkezde görev yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarla iç içe, kara kalem, akrilik boya, onların boş zamanlarını değerlendiriyoruz. Kötü alışkanlıklarından uzak tutmak için burada faaliyet gösteriyoruz. Sosyal açıdan çocuklar için çok bir şey olduğunu düşünmüyorum Yozgat'ta. Fakat Gençlik Merkezimizde bu açıdan faaliyetlerimiz çok. Çocuklar da bu yüzden katılım sağlıyorlar. Özellikle resim dersinde hayal güçlerini geliştirmek, yağlı boya ya da akrilik boya yapmak onların daha çok hoşuna gidiyor, sergiler yapıyoruz. Onlar da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Yozgat çevresinde ya da okullara geziyoruz. Yetenekli öğrencileri çağırıyoruz."

"Yıl içerisinde gençlik merkezlerimizden faydalanan 175 bin civarında öğrencimiz olmuş"

Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, şehirde bulunan 6 gençlik merkezinde çeşitli konularda etkinlikler düzenlenerek farkındalıkların artırıldığını, bünyelerindeki kulüpler aracılığıyla kardeşlik hukuku ve toplumsal huzur, yetimlerin korunması ve sahiplenilmesi gibi evrensel insani değerlerin başında gelen empati duygusunun içselleşmesine yönelik çaba sarf edildiğini kaydetti. Sapmaz, şöyle konuştu:

"Tüm gençlik merkezlerimizde gençlerin serbest zamanlarını değerlendirme adına birçok faaliyetlerimiz var. Bunun bir tanesi de bugün ortamda bulunduğumuz resim atölyemiz. Hafta içi ve hafta sonu kurslarımız devam ediyor. Yaş gruplarımız var. Buradaki çocuklarımız yağlı boyadan özgün resimlere kadar birçok alanda eğitmenlerimizin eşliğinde çalışmalar yapıyorlar. Yine ebru kursumuz var. Çocuklar orada iç dünyalarını yansıtma adına çalışma yapıyorlar. Dil kurslarımız var, İngilizce kursumuz var. Dene-Yap atölyelerimiz hafta sonları yine ful çalışıyor. Bununla beraber spor salonumuz yine çocukların serbest zamanlarında spor aktiviteleri yapmak üzere bizden randevu istediklerinde salonlarımızda eğitimlerimizi yapıyoruz. Kütüphanemiz var, wece saat 00.00'a kadar çocuklara ders çalışma imkanı sağlıyoruz."

Sapmaz, geçen yıl merkezlerde yapılan toplam 15 bin civarında aktiviteye 175 bin civarında öğrencinin katıldığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Gençlik merkezimizin fiziki alanını kullanan aktivitelerimiz olduğu gibi aynı zamanda 'merkezim her yerde' faaliyetleri kapsamında köy okullarına gidiyoruz. Yozgat merkezdeki bütün köy okullarında farkındalık sunumları yapıyoruz. Çocuklarımızın sosyal medyayı nasıl kullanacağı veya sosyal medya üzerinden gelen zehirli düşüncelere, fikirlere karşı nasıl karşı koyacakları ile ilgili sunumlar yapıyoruz. Aynı zamanda gönüllü faaliyetleri kapsamında huzur evi ziyaretlerinden ağaç dikmeye kadar veya yaban hayvanlarına yem bırakmaya kadar birçok alanda gönüllü gençlerimizle beraber aktiviteler yapıyoruz. Bunları değerlendirdiğimizde yıl içerisinde gençlik merkezlerimizden faydalanan 175 bin civarında öğrencimiz olmuş."

Sapmaz, ÜNİDES kapsamında 39 üniversite öğrenci kulübüne destek verdiklerini de sözlerine ekledi.