Yozgat'ta Güvenli Müdahale Timi Aktif

Yozgat\'ta Güvenli Müdahale Timi Aktif
20.01.2026 10:34
Yozgat'ta güvenliği sağlamak için kurulan tim, devriye görevleriyle huzuru artırıyor.

Yozgat'ta asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla oluşturulan Güvenli Müdahale Timi, her gün sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin huzur ve güven ortamına doğrudan katkı sunmak üzere kurulan tim, belirlenen bölgelerde düzenli devriye faaliyetleri yürütüyor.

Güvenli Müdahale Timi özellikle yoğun yaya hareketliliğinin bulunduğu kalabalık ve kritik noktalarda görev yapıyor. İşlek caddelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkili şekilde müdahale eden tim, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin sahadaki görünürlüğü sayesinde suç ve suçluyla mücadelede etkinliğin yükseltilmesi hedefleniyor.

Ayrıca ekip, ihtiyaç duyulması halinde kendi görev sahası dışındaki olaylara da takviye olarak müdahalede bulunarak şehrimiz genelindeki güvenlik hizmetlerine destek sağlıyor. - YOZGAT

